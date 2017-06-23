Итальянцы изготовили зонт без ручек

Итальянский модный дом Fendi показал уникальный головной убор, изготовленный в виде зонта, задачей которого является сделать пребывание людей под дождем более приятным. Отныне, каждый кто приобретет для себя подобную новинку, сможет позабыть о неудобстве обычных зонтов.

Продемонстрирована данная новинка была 15 января во время Недели моды, которая состоялась в Милане. Одевается на голову «чудо-зонт» при помощи специальных и удобных резинок. Стоимость пока содержится втайне от посторонних глаз, но известно, что аксессуар будет выпущен в нескольких экземплярах.

Осенью минувшего года сообщалось, что Fendi показала миру новейшую модель кроссовок, изготовленных по модной ныне технологии «уродливые». Стоимость их составляет порядка 700 долларов.

Отметим, что Fendi является на сегодняшний день известным домом моды, который сконцентрирован на изготовлении одежды. Создана данная фирма была в Риме в начале прошлого века.