В США мужчина прятался в кабинке туалета, чтобы победить в марафоне

В США разразился очередной скандал. Как оказалось, регулярный победитель марафонов получал призовое место, прячась в кабинке.

В Аризоне произошел нешуточный скандал. Как стало известно, один из постоянных участников марафонов под названием Across the Years, который неоднократно занимал призовые места, на деле оказался обычным шарлатаном. Келли Эндрю не преодолевал назначенную дистанцию, а воспользовался недостатками просчета системы. В данном марафоне в счет принимали не время, за которое преодолевалась дистанции, а пройденные километры.

Мужчина нашел простой выход из ситуации. Он просто перешагивал финишную черту, в то время как система засчитывала пройденный круг и брала в счет новый. На самом деле Келли просто шел в кабинку биотуалета, и так проделывалось несколько раз за соревнования.

Как рассказали организаторы, жулик был пойман одним из сотрудников организации. В итоге все победы мужчины были полностью аннулированы, в том числе и победа за 2014 год, когда он якобы смог преодолеть 88,5 км либо 55 миль.