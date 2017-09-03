Жительница Великобритании ради семьи сбросила в весе центнер

Жительница Великобритании ради семьи сбросила в весе больше центнера. 27-летняя женщина много лет боролась с оскорблениями окружающих и решила изменить свою жизнь.

Молодая британка мечтала завести ребенка, но всегда боялась, что при ее внушительном весе в 190 килограммов это сделать ей не удастся. 27-летняя жительница города Бристоль мечтала о продолжении рода и вышла замуж. В ее планы входило забеременеть до тридцати лет.

Девушка решилась полностью пересмотреть свой режим и стиль жизни и села на диету. Последней каплей, по признанию британки, стали постоянные насмешки посторонних людей в общественном транспорте. Тогда она сказала «нет» нездоровой пище, удалила часть желудка и начала посещать каждый день тренажерный зал.

Через некоторое время результат дал о себе знать. Ей удалось сбросить вес до 76 килограммов и процесс похудения еще не закончился.

Примечательно, что девушка не испытывала при своем большом весе никаких дополнительных проблем со здоровьем.