В Великобритании «образцовые» полицейские оказались насильниками. Об этом рассказали западные таблоиды.

В Великобритании вскрылись подробности, изобличающие преступную деятельность некоторых стражей правопорядка. Сообщается, что одного из них называли образцом ценностей и предлагали брать с полицейского пример.

Оказалось, что именно он вместе со своим напарником были замешаны в ряде скандалов. Их наклонности вскрылись после того, как стали известны подробности личной переписки.

Мужчины предлагали одной из участниц по громкому коррупционному делу вступить с ними в интимную связь. В противном случае жертве преступления будет отказано в принятии и рассмотрении ее требований.

К тому же указанные лица неоднократно хамили водителям, которые обращались к ним за помощью, а также пытались домогаться в машине полиции до пьяной женщины.

Все факты были зафиксированы на видеоносителях и теперь они будут изучены и представлены в качестве доказательства. Примечательно, что год назад подозреваемый был награжден за спасение подростка.