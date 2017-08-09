Ресторан в Дании приготовил для богачей сперму трески за 21 тыс рублей

Ресторан в Дании приготовил для богачей новое меню. Теперь его посетители смогут попробовать на вкус сперму трески за 21 тысячу рублей.

Владельцы известного на весь мир ресторана Noma в Дании готовят к новому сезону следующее меню. Его шеф-повар решил сосредоточиться на треске, которую он называет королем всех рыб. Оказавшись на новом месте, посетители смогут попробовать самые разнообразные блюда с участием трески.

По признанию основателя популярного заведения, он готов предложить добавки в виде потрохов этой рыбы, плавательного пузыря, икры и даже спермы трески.

Последнее изысканное, но экспериментальное блюдо можно будет заказать на кухне за 270 фунтов стерлингов, что в пересчете на российские рубли составляет примерно 21 тысячу.

Сообщается, что меню заведения на следующий месяц пока еще официально не опубликовано, однако его столики уже забронированы на весь предшествующий период вперед.