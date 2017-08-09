Ресторан в Дании приготовил для богачей сперму трески за 21 тыс рублей
Сегодня, 10:47 \\ В мире

Ресторан в Дании приготовил для богачей новое меню. Теперь его посетители смогут попробовать на вкус сперму трески за 21 тысячу рублей.

 Владельцы известного на весь мир ресторана Noma в Дании готовят к новому сезону следующее меню. Его шеф-повар решил сосредоточиться на треске, которую он называет королем всех рыб. Оказавшись на новом месте, посетители смогут попробовать самые разнообразные блюда с участием трески.

По признанию основателя популярного заведения, он готов предложить добавки в виде потрохов этой рыбы, плавательного пузыря, икры и даже спермы трески.

Последнее изысканное, но экспериментальное блюдо можно будет заказать на кухне за 270 фунтов стерлингов, что в пересчете на российские рубли составляет примерно 21 тысячу.

Сообщается, что меню заведения на следующий месяц пока еще официально не опубликовано, однако его столики уже забронированы на весь предшествующий период вперед.

Поделиться новостью:
Самое интересное - на нашем канале в Telegram
Влад Доигралис
Похожие новости
КОММЕНТИРОВАТЬ