В Бельгии экологи предложили использовать прах умерших для удобрений

В Бельгии представители экологической организации Ecolo предложили использовать прах умерших людей для создания удобрений. Об этом 15 января сообщает телеканал RTBF.

Члены административного совета города Монс от партии экологистов утверждают, что спустя 12 месяцев после похорон человеческие останки становятся пригодны для создания натурального и безопасного компоста. Они готовятся внести свою инициативу на рассмотрение городского правительства.

Природозащитники желают превратить Монс в площадку для воплощения проекта по использованию нового источника гумуса для озеленения парка. Они предполагают, что переработанные тела покойников смогут использоваться на частных участках. Таким образом близкие смогут воплотить свою память об усопших в деревьях или кустарниках.