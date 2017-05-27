Видео с собаками из США, не дающими выбросить ёлку, собрало 23 млн просмотров

Видео с собаками из США, не дающими выбросить ёлку, собрало 23 миллионов просмотров за два дня. Забавный ролик был размещен местной жительницей на страницах Facebook.

На днях жители американского штата Арканзас решили, что довольно жить с рождественской елью у себя в доме и решили избавиться от засохшего дерева обычным способом. Муж местной жительницы неожиданно долго осуществлял задуманное. Выглянув в окно, женщина увидела, что выбросить за ограду елку супругу не давали две домашние собаки. Они привязались за время новогодних праздников к зеленой и колючей лесной красавице и расценивали ее как новую игрушку, с которой не хотелось прощаться.

В результате американка захотела оставить в памяти эти забавные и трогательные моменты жизни. Она взяла мобильное устройство и под тихий хохот засняла все на камеру.

Затем ролик оказался на страницах социальной сети Facebook. Всего за два дня видео набрало 23 миллиона просмотров. Им решили поделиться более полумиллиона пользователей.