В цирке Китая тигр и лев растерзали лошадь во время репетиции. Хищники намертво вцепились в свою жертву и не отпускали ее.

Во всемирной паутине появились ужасающие кадры с цирковой репетиции. Действие происходило в китайской провинции Хэбэй. На кадрах видно, как на белую дрессированную лошадь накинулись опасные хищники. Лев и тигр крепко вцепились пастью в тело скакуна и не отпускали его.

Известно, что сотрудники цирка всеми способами пытались отогнать от нее хищников, однако сделать это не получалось. Чем закончился этот инцидент, осталось за кадром.

Ранее сообщалось, что в Китае взорвалась цистерна с горячими веществами. От возгорания погибло три человека, еще несколько оказались на больничных койках.