Британскому туристу испортила отдых упавшая с неба мертвая рыба

Отдых британскому туристу Расселу Хоггу, посетившему курорт в Новой-Зеландии, испортила дохлая рыба, свалившаяся с неба. О происшествии стало известно изданию Daily Mail.

Житель города Портсмут из Англии наслаждался купанием в джакузи на территории спа-курорта в Окленде. В этот момент в бассейн неизвестно откуда упала двухкилограммовая камбала, подняв брызги. Изначально Рассел Хогг предположил, что кто-то просто упал в воду плашмя, однако вскоре обнаружили труп на дне ёмкости и достал его оттуда.

Инцидент ошеломил мужчину и порядком напугал женщин, отдыхавших рядом. Удар и сопутствующие ему звуки получились достаточно сильными. Англичанин продемонстрировал рыбу своему семейству, однако те отказлись касаться её из-за неприятного аромата. Совместными размышлениями родственники пришли к выводу, что пролетавшая над курортом чайка случайно выронила свою добычу.

Сфотографировшись с находкой, Рассел Хог отправил её на корм птицам. Тем не менее, администрация заведения заявила о намерении изучить записи с камер наблюдения и разобраться в ситуации.