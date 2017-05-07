Обеденные залы британского парламента сделают ресторанами

Правительство Великобритании решило превратить Обеденные залы британского парламента в рестораны. Об этом пишет издание Daily Mail.

Столовые и банкетные помещения палаты общин вскоре будут принимать посетителей. Парламентарии решили сдавать их в аренду и таким образом получать дополнительные средства в государственный бюджет. Среди прочего, желающие смогут снять зал, свободный от заседаний и торжественных мероприятий, для проведения собственных банкетов.

До конца января заведение в характерном "черчилевском стиле" откроются для гостей. Клиентам предложат «эксклюзивную атмосферу, обслуживание высочайшего уровня и вид на Темзу». Примерная стоимость трапезы для одного человека составит около 80 фунтов стерлингов. В дальнешем подобные предприятия могут получить даже звезды Мишлена.

Вскоре власти также планирует отказаться от государственных субсидий, которые выделяются на питание чиновников. Пол Бересфорд, член партии тори, следящей за работой палаты, утверждает, что по сравнению с 2011 годов убытки отдела общепита сократились с 6 до 3 миллионов фунтов стерлингов.