Жительница Ирландии обручилась с призраком пирата

Жительница Ирландии обручилась с призраком чернокожего пирата. Отношения с потусторонним миром поддержали родственники 45-летней женщины.

Многодетная гражданка Ирландии рассказала прессе свою историю любви. Она сообщила, что недавно вышла замуж за призрака средневекового пирата по имени Джек. 45-летняя женщина сообщила, что ее муж проявлял себя настойчиво и желал продолжения отношений.

Он способен включать и выключать свет в помещении, а также нажимает на кнопки радиоприемника и двигает различные предметы. Такой полтергейст женщина назвала подарком судьбы, и, по ее признанию, она никогда не была так счастлива со своим бывшим мужем, от которого родила пять детей.

Аманда Тиг рассказала, что призрак пояснил ей, что имеет черную кожу и был в своей прошлой жизни пиратом, а затем его казнили.

Затем жительница Ирландии решила узаконить свои отношения, но официальные власти отказались это сделать. Тогда она придумала воспользоваться помощью медиума и вышла на лодке в открытое море – нейтральные воды. Сообщается, что Джек и Аманда успешно произнесли клятву о любви. Ее выбор поддержали родственники.