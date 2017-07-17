В Великобритании женщина узнала о скором появлении ребенка лишь за 45 минут до родов

Три года назад назад женщина из Великобритании узнала о беременности и скором появлении ребенка лишь за 45 минут до родов. Своей историей она поделилась с пользователями социальных сетей.

35-летняя Лиза Лиатард испытала боли в животе, находясь дома. Спустя некоторое время она решила вызвать "скорую помощь". Медики доставили её в больницу, провели УЗИ. После процедуры доктор сообщил удивленной британке, что она рожает. Лиза Лиатард едва успела связаться с начальником на работе и предупредить его о своём отсутствии в связи с родами. В тот период она интенсивно работала и, вероятнее всего, из-за напряжения пропустила процесс.

Перед началом операции сотрудники клиники предупредили роженицу, что не располагают инструментами и оборудованием, которые пригодятся для спасения новорожденного в случае осложнений. За неимением лучшего варианта, она согласилась рожать в том отделении. Через 45 минут на свет успешно и без проблем появился мальчик Тоби. У него зафиксировали нормальный вес и хорошее состояние здоровья.

С тех пор Лиза Лиатард периодически покупала тесты на беременность и в 2015 году своевременно узнала о положении. Вскоре она родила ещё однго сына. Она вспоминает, что раньше вместе с супругом Ником не планировали заводить детей. Теперь же пара осознала, что это - истинное счастье.