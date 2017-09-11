Жительница Шотландии призналась в съёмке лабрадор-порно со взбитыми сливками

Жительница Шотландии Сюзи Кэрнс призналась в организации порнографических съёмок с лабрадором и взбитыми сливками. Об этом стало известно изданию DailyMail.

В марте 2017 года шотландку арестовали после обнаружения в её личных вещах телефон, на котором хранятся видеозаписи с участием собаки, а также эротических фотографий, изображающие людей, не достигших совершеннолетия. Всего подобных файлов было около 160.

Спустя 10 месяцев расследования подозреваемая призналась в совершенных правонарушениях и подтвердила выдвинутые правоохранителями обвинения. Вскоре должен состояться судебный процесс, во время которого определят санкции для обвиняемой. В настоящий момент женщина находится под арестом на время следственных мероприятий. Дата заседания пока не назначена.