Работавшего с принцессой Дианой фотографа обвинили в домогательствах. Об этих неподтвержденных фактах написали американские издания.

Профессиональный фотограф Марио Тестино оказался в эпицентре нового сексуального скандала. Его обвинили в домогательствах во время рабочего процесса сразу несколько мужчин. Все они выдвинули против него обвинения в том, что Тестино пытался приставать к ним в ходе работы.

Все молодые люди находились в роли моделей, а также его помощников. Американские издания написали, что большинство инцидентов на сексуальной почве имели место быть около двадцати лет назад и только сейчас они всплыли для глаз широкой общественности.

Известно, что Марио Тестино за свою профессиональную карьеру работал со многими звездами шоу-бизнеса, а также делал фотосессии с членами королевской семьи Великобритании. В частности, под прицел его камер попала трагически погибшая в автокатастрофе принцесса Диана.