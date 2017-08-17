Ассанж перестал мыться: К чему приведёт мыльная забастовка?

Известный интернет-журналист пренебрегает гигиеной.

Находясь в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года основатель международной организации публикующей секретную информацию , зарекомендовал себя не с лучшей стороны. Его даже хотели выселить. Основная причина таких действий и всеобщего возмущения довольна банальна. Дело в том, что Ассанж видимо не знает элементарных правил гигиены. К такому выводу пришли потому, что от журналиста постоянно дурно пахнет, одежа его не стирается и он с ней обходится весьма неряшливо.

Его ближайшие коллеги сообщили интересные факты. Наблюдая частенько как Джулиан обедает, они заметили, что тот пищу берёт руками и потом, вместо салфетки или полотенца, вытирает грязные пальцы об свои брюки. Соответственно внешний вид его вещей оставляет желать лучшего. Повторяя такую процедуру по несколько раз на день, он не имеет привычки менять или стирать её, поэтому одежда засаливается и отдаёт специфическим душком.

Однако странности журналиста на этом не заканчиваются. Его загадочное поведение ярко демонстрируется в Twitter. Сообщения, которыми он делится в сети носят особый таинственный характер, известный ему одному. Непонятного смысла изображения, кодовые записи со ссылками на видеоклипы и ещё много другого, что остаётся для многих загадкой до сих пор. Какой смысл он вкладывает в эту диковинную информацию пока не знает никто.

Может все странности Джулиана Ассанжа связаны с его профессиональной деятельностью? Он доносит своим читателям только правдивую засекреченную информацию полученную из разных анонимных источников. Обладая уникальными сведениями особой секретности, он не боится представлять их широкой публике. В числе его публикаций были документы, которые освещали все расходы на войне в Афганистане, секретные файлы о заключённых, находящихся в тюрьме Гуантанамо, где в основном находятся лица осуждённые за терроризм и ведение войны на стороне врага.

В 2006 году, когда Джулиан только запустил проект "WikiLeaks" у него в наличии была информация насчитывающая 1,2 млн. засекреченных документов. Осенью 2009 года на сайте Ассанжа было обнародовано около 570 тыс. сообщений отправленных на пейджеры 11 сентября 2001 года, во время террористического акта в Нью-Йорке, высокопоставленным лицам.