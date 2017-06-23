Сторонники Трампа пытались сорвать выступление мэра Лондона
Единомышленники американского президента Дональда Трампа предприняли попытку сорвать речь мэра Лондона Садика Хана, призывая при этом взять его под стражу, так как он осуществлял призывы, связанные с отменой визита президента США в Великобританию, информирует издание Sky.
По информации телевизионных агентств, Хан был участником конференции одного из британских аналитических центров, когда группа граждан, держа в руках флаг США начала выкрикивать протестующие речи в поддержку президента США Дональда Трампа и выхода Британии из ЕС.
В акцию протеста вмешались сотрудники правоохранительных органов и вывели «бунтарей» из зала заседания, после чего мэр смог дальше продолжить свою речь.
Напомним, что Дональд Трамп подтвердил отмену своей поездки в Англию, которая предварительно была запланирована на следующий месяц.