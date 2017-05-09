У Соломоновых островов произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой до 5,9 случилось в субботу, неподалеку от Соломоновых островов, информирует Геологическая служба Соединённых Штатов Америки.

Толчки дали о себе знать в 14.24 по московскому времени, на расстоянии до 150 км к юго-востоку по отношению к городу Киракира. Эпицентр находился на глубине 23,5 километра. Сведений о жертвах и разрушениях в связи с инцидентом не поступало, а также угроза цунами объявлена не была.

Отметим, что Соломоновы острова находятся на тихоокеанском «огненном поясе», представляющая собой сеть вулканов и тектонических нарушений длиной в сорок тысяч километров. Непосредственно в «огненном поясе» располагается большинство известных ныне вулканов нашей планеты. А также тут случается до 90% всех землетрясений на Земле.