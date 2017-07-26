Вмерзшие в лед аллигаторы в Северной Каролине начали оттаивать и оживать

Вмерзшие в лед аллигаторы из Shallotte River Swamp Park стали постепенно оттаивать. Сотрудники парка отлавливают аллигаторов и они начинают приходить в себя.

Пару дней назад в Сети появилось видео, на котором сотрудники Shallotte River Swamp Park в Северной Каролине показали, что вмерзшие в лед аллигаторы стали постепенно приходить в себя. Так, температура воздуха стала плюсовой, лед в пруду стал таять, а вместе с ним оттаяли и аллигаторы. Сейчас работники парка отлавливают животных, вытаскивают их из пруда и отправляют в место, где они будут приходить в себя. Отмечается, что в связи с низкими температурами, аллигаторы не пострадали, они чувствуют себя хорошо.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором показано, что в результате резкого снижения температуры в Северной Каролине, аллигаторы вмерзли в лед так, что на поверхности остались только пасти.