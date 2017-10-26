Вертолет с людьми на борту потерпел крушение в Аравийском море

Воздушное судно, на котором находилось семь человек, потерпело крушение в Аравийском море, неподалеку от западного побережья Индии, рассказал представитель ВМС государства капитан Д.К. Шарма.

Несчастный случай произошел утром 13-го января. На борту вертолета находились два пилота и пять рабочих индийской нефтегазовой комиссии, которые должны были посетить одну из нефтяных вышек в Аравийском море, информируется в Twitter ВМС.

Спустя короткое время после вылета воздушного судна радиосвязь с ним внезапно оборвалась, а в ходе начавшейся поисковой операции, через пару часов в 50-ти км от Мумбая были найдены обломки корпуса вертолета.

В ходе поисков стало известно о пяти погибших, а так же о двух без вести пропавших. Поисково-спасательная операция продолжается. На данный момент устанавливаются причины послужившие поводом для аварии.