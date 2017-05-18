Макрон предложил внести багет в список наследия ЮНЕСКО

Эммануэль Макрон предложил занести багет в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО. По его словам, багет наравне с Эйфелевой башней считается практически главным символом Франции.

Как стало известно, французский президент Эммануэль Макрон считает, что багет должен попасть в список нематериального наследия ЮНЕСКО. По его словам, багет - это повседневная жизнь французов, а хлеб - особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов.

Макрон также поставил багет на одну площадь с Эйфелевой башней, отметив, что они оба являются одними из главных достопримечательностей Франции. Еще одним доводом для того, чтобы включить багет в список наследия, Макрон посчитал "зависть во всем мире".

Напомним, в декабря прошедшего года Ассоциация поставщиков торговых сетей Украины порекомендовала внести сало в нематериальное наследие ЮНЕСКО.