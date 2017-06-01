Двойник Эда Ширана устал от своей популярности

Не учитывая того факта, что большинство прохожих путают 25-летнего Уэсли Бирна с популярным певцом, его возлюбленная отнюдь не в восторге от чересчур завышенного внимания к своему молодому человеку.

Молодому человеку трудно ходить по оживленным улицам из-за своего поразительного сходства с известным певцом Эдом Шираном. К парню регулярно обращаются случайные прохожие с просьбой о совместном фото и автографе.

Посещая супермаркеты, покупатели очень удивляются тому, что я раскладываю товары на витрине, думая, что их разыгрывают, а порой пытаются найти доказательства, что перед ними реальный Эд Ширан, делится со СМИ молодой человек.

Парень рассказал, что его возлюбленная совсем не рада тому, что молодой человек имеет поразительные сходства с британской звездой. Однако, однажды он попробовал поэкспериментировать над своей внешностью. Надев на себя плащ со шляпой и пройтись по одной из улиц, но данная выходка не помогла, а наоборот привлекла еще больше внимания окружающих людей.