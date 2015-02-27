После вмешательства Путина сахалинским морякам выплатили долги по зарплате

Мореплавателям, работающим на судах южно-сахалинской компании «Вир Строй Холдинг», в полном объеме погасили долги по заработной плате. О данном случае рассказал представитель профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов. Подчеркнув, что жалоба президенту Росси была отправлена летом прошлого года, сообщают СМИ.

Как сообщает сам Суханов, после того, как в данном случае заинтересовались работники Генеральной прокуратуры по указанию Владимира Путина, по отношению к главе компании было заведено два десятка уголовных дел, после чего все долги, связанные с заработной платой моряков были выплачены.

Подчеркнем, что за прошлый год представителям Дальневосточного профсоюза моряков удалось помочь выплатить мореплавателем свыше 900 тысяч долларов долга по зарплате. В общей сложности, работники профсоюза смогли посетить экипажи более восьмидесяти судов, посетивших порты региона.