На конкурсе красоты в буквальном смысле "загорелась" девушка

Конкурс красоты, который состоялся в Сальвадоре, оказался очень горячим. Данное мероприятие чуть не «забрало» жизнь одной из конкурсанток, а причиной тому послужила диадема, изготовленная из перьев.

Молодая участница во время выхода на сцену машинально создала движение воздуха после которого, огонь от рядом стоящих факелонсцев перекинулся на диадему из пера. Охранники стоявшие неподалеку, сразу бросились тушить возникший огонь.

Видеоролик закончился на том моменте, когда участница была окружена персоналом пытавшимся окончательно потушить огонь. Остается надеяться только на то, что здоровье девушки не пострадало.