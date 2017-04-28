США внесли "ВКонтакте" в реестр пиратских ресурсов

Минторг США внес соцсеть "ВКонтакте" в реестр пиратских ресурсов. Ведомство отмечает, что соцсеть систематически нарушает авторские права правообладателей.

Напомним, что в 2016 году владелец "ВКонтакте" Mail.Ru Group заключил договора со многими западными производителями музыкального контента для того, чтобы бороться с пиратством. Несмотря на это, власти США считают, что социальная сеть по прежнему продолжает нарушать авторские права тех правообладателей, с которыми контракт так и не был заключен.

Все же Минторг США в своем докладе отметил, что у "ВКонтакте" еще есть возможность исправиться, поскольку все же она продолжает вести борьбу с пиратством, некоторые шаги проявляются. Отмечается, что модераторы соцсети постоянно удаляют нелегальную музыку или фильмы.