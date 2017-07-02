На Китай с неба обрушился "загадочный" объект и взорвался

На Китай с неба обрушился "загадочный" объект, который взорвался после падения на землю. Встревоженные местные жители стали делиться видео с произошедшим в своих социальных сетях.

Как стало известно, инцидент произошел в округе Байсэ в провинции Гуанси. Отмечается, что неизвестный объект прилетел из космоса, а как только столкнулся с землей, сразу же взорвался и воспламенился. Пользователи социальных сетей изначально подумали, что "загадочный" объект ни что иное, как НЛО, однако позднее стало известно, что это ускоритель китайской ракеты "Чанчжэн-3В", которую запустили 12 января. Отмечается, что с ее помощью на орбиту доставили два спутника "Бэйдоу-3".

Правительство Китая выдвинуло версию, что зона падения ускорителя ракеты была запланирована, однако сами ученые пока никак не отреагировали на произошедшее.