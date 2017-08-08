Прилепин рассказал, что ВСУ начали уничтожать членов "Правого сектора"

Российский писатель Захар Прилепин, который воюет на стороне ДНР, рассказал о том, что украинские военные уже устали от постоянных провокаций "Правого сектора"* (запрещена в РФ) в Донбассе, что начинают уничтожать членов организации. Он отметил, что такими доводами поделились снайперы ДНР.

В эфире телеканала "Россия" Захар Прилепин рассказал о том, что снайперы ДНР были крайне удивлены, когда узнали о том, что ВСУ начинает истреблять своих же людей. Как отметил писатель, у военнослужащих Украины лопнуло терпение, так как их постоянно наказывают за действия "Правого сектора". Он заявил, что члены экстремистской организации отбирают оружие у военнослужащих, постоянно устраивают обстрелы и захватывают деревни.

По словам Прилепина, во время последнего захвата двух деревень в пригороде Горловки, силовики уничтожили около 16 членов "Правого сектора". Это связано с тем, что экстремисты "бесят" силовиков и постоянно их провоцируют.