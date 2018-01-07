Военнослужащие РФ ликвидировали боевиков напавших на Хмеймим

Спецподразделение российских военнослужащих, при помощи поддержки артиллерии, уничтожили группу террористов. Которые в прошедшую новогоднею ночь с помощью минометов обстреляли военную базу в Хмеймим.

Как информирует пресс-центр Министерства обороны Российской Федерации, в провинции Идлиб разведчикам удалось обнаружить позицию, где дислоцировалась группа боевиков. Взяв их под наблюдение, как с земли, так и с воздуха.

Сразу после возвращения террористов на место и попытки их загрузиться в микроавтобус, вся группа была накрыта высокоточным артиллерийским снарядом «Краснополь». Аналогичным боеприпасом был уничтожен цех по производству боевиками ударных беспилотников.