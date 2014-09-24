Эрик Клэптон боится потерять свой слух

Музыкант из Британии Эрик Клэптон поделился с читателями своим страхом потерять слух. Врачи обнаружили у него тиннитус- шум или звон в ушах. Подобные признаки являются свидетельством серьезного заболевания, что может привести к полной потери слуха.

Музыкант подчеркнул, что несмотря на это, не прекращает свою работу и выступления с концертами. Но оставаться на прежнем уровне своего мастерства с каждым днем все сложнее.

Постепенно у него теряется слух, его руки работают все хуже. "Выражаю надежду на то, что зрители приходят на мои выступления не только с целью поглазеть как на диковинный антиквариат. Догадываюсь, что в этом есть доля правды, так как для меня самого удивительно, что я еще на сцене". С такими словами поделился с журналистами Клэптон.

У музыканта также наблюдаются проблемы с нарушением функций работы периферической нервной системы, что в разы усложняет для него игру на гитаре.