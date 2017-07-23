Жительница США исполнила музыку из "Звездных войн" при помощи карандаша и формул

Женщина из США смогла воспроизвести саундтрек из популярной космической эпопеи «Звездные войны», использовав для этого карандаш и математические формулы. Ролик с исполнением композиции был размещен на YouTube.

При просмотре ролика можно обратить внимание на то, как американка воспроизводит мелодии из вышеупомянутой кинокартины, при этом записывая на листе бумаги математические формулы с помощью карандаша. Со слов изобретательной девушки, она очень любит математику в свободное от учебы время воспроизвела композиции.

Отметим, что президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2017 год «Годом кино». В рамках осуществления данной программы в сотнях населенных пунктов были созданы кинотеатры. Помимо этого отечественные кинокартины отличились рекордными сборами с прокатов и их премьер.