Названа причина нападения террористов на базу в Хмеймим

Нападение при помощи БПЛА на российскую военную базу в Хмеймим, могли совершить с целью подрыва политического регулирования в Сирии, а так же Конгресса сирийского национального диалога, который должны провести в Сочи в последних числах января, прокомментировала официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.

Нарушение «фундамента», созданного с огромными усилиями, на протяжении нескольких лет, по замыслу тех, кто заинтересован в этом, должен был в общем нарушить процесс урегулирования. Конгресс, который пройдет в Сочи, по данному вопросу, тоже является мишенью тех, кто заинтересован в дестабилизации обстановки на территории Сирии, прокомментировала Захарова.

Напомним, что ночью 6 января террористами была предпринята атака с помощью БПЛА на военные объекты Российской Федерации в Сирии. В общем числе атака осуществлялась с помощью 13 беспилотников, десять из которых были сбиты, а оставшиеся подорвались по причине детонации припасов.