В Великобритании разгорелся скандал из-за нижнего белья Елизаветы ll

В Великобритании разгорелся скандал вокруг нижнего белья королевы Елизаветы ll. Как отмечается, королева лишила компанию Rigby & Peller официального статуса поставщика нижнего белья королевскому дому.

Издание Daily Mail сообщает о том, что скандал разразился после того, как бывшая владелица Rigby & Peller Джун Кентон в своих мемуарах описала процесс снятия мерок с королевы Елизаветы ll, а также рассказала, какое белье предпочитает она предпочитает носить. Помимо этого, Кентон рассказала о вкусовых предпочтениях в нижнем белье матери королевы, ее сестры принцессы Маргарет и принцессы Дианы.

Стоит отметить, что компания Rigby & Peller на протяжении 57 лет поставляла нижнее белье всему королевскому дому. Сама экс-владелица считает, что в ее мемуарах нет ничего обидного и оскорбительного, однако тягаться с королевой Великобритании она не сможет.