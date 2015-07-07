Сильный пожар парализовал движение поездов в британском Ноттингеме

Движение железнодорожных составов в час-пик утром, проходящих через вокзал Ноттингем в Англии было остановлено по причине сильного пожара в самом здании, информирует Loughborough Echo.

Как прокомментировали сотрудники экстренных служб, пожар начался ранним утром 12-го января. В ликвидации возгорания принимают участие десяток спецавтомобилей и свыше пятидесяти пожарных.

Информации о пострадавших гражданах не поступало. На месте происшествия дежурство осуществляют сотрудники скорой помощи. Из-за крупного пожара было нарушено движение всех поездов на местных линиях. Представители компании East Midlands проинформировали, что полностью отменяют все поезда 12-го января.

Напомним, что летом прошлого года был эвакуирован вокзал в Паддингтоне в Лондоне по причине угрозы возникновения пожара. В общем числе, с территории здания провели эвакуацию свыше двух тысяч людей.