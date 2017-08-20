Липовый Минздрав пропагандирует средство похудения

Злоумышленники основали липовый сайт Министерства здравоохранения в глобальной сети, информирует Sputnik Азербайджан. Пользователям, посетившим фейковый сайт, предлагают купить чудо-препарат для похудения со значительной скидкой.

Основываясь на информации, опубликованной в интернет-источнике, именно из Баку поступает больше всего жалоб на лишние килограммы. Именно это послужило причиной того, что жителям столицы Азербайджана предлагают приобрести лекарство со скидкой 50%.

Как подчеркивает Sputnik, чудодейственное средство с положительной характеристикой рекламирует сам «министр здравоохранения», который именует себя как Кяримом Исмаиловым- в тот момент как настоящего министра государства зовут Октай Ширалиев.

Злоумышленники потрудились показать статистику, якобы с весны 2015-го года по зиму 2017-го число граждан страдающих избыточным весом возросло более чем на 80%. Мошенники на липовом сайте министерства уверяют пользователей, что препарат не опасен для здоровья и даже получил сертификат качества.

В настоящем министерстве здравоохранения Азербайджана, заявили, что ведомство никогда и не под какими условиями не занималось рекламой лекарственных препаратов.