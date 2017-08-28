Элитная проститутка поделилась истинными желаниями мужчин

Элитная проститутка из Австралии по имени Аманда Гофф, более популярна под ником Samantha X, в своем последнем интервью с местными информационными агентствами решила поделиться, чего же на самом деле хотят мужчины. По мнению Аманды Гофф, представители сильного пола на самом деле хотят на подсознательном уровне общения с девушками.

Очень многие молодые люди, когда платят на интимные услуги, на самом деле платят огромные деньги за простое общение - комментирует элитная сотрудница экспорта. Аманда пошла работать в экспорт услуги, после развода со своим супругом - олигархом. Именно эту профессию она выбрала, только потому что ей стало скучно, она решила разнообразить свою интимную жизнь.

Аманда рассказала, что в занятии сексом за деньги нет ничего зазорного. И если женщина работает в данной сфере - это не делает ее плохой матерью или плохой хозяйкой.

На данный момент 43-летняя женщина из Австралии открыла свою собственную компанию, которая оказывает жителям экспорт услуги. Также она ведет тренинги для женщин которые неуверенны в себе, и учит, как повысить самооценку и выглядеть привлекательно в глазах противоположного пола. Женщина отметила, что она замужем за 42-летним местным телеведущим и счастлива в браке.