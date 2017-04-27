Анонсировали выпуск необыкновенного сеск-робота

В компании Realbotix намерены уже в наступившем году анонсировать робота-трансгендера для сексуальных утех. Об этом рассказали с издательстве The Sun.

В прошлом году компания создала женскую модель Harmony. Немного позже представители компании заявили, что совсем скоро будет выпущен робот в виде мужчины. Отмечается, что благодаря искусственному интеллекту секс-куклы имеют свою личность и могу даже вести диалог с пользователем. Следующим огромным проектом фирмы должен стать выпуск секс-трансгендера.

Такие куклы уже выпущены, но их нельзя относить к роботам, так как в них не встроен искусственный интеллект. На данный момент стоит задача совместить уже имеющейся программное обеспечение с нововыпущенной формой.

В ноябре прошлого года специалисты из Манитоборского института из Канады рассказали рост числа пользователей, которые вступают в интимную связь с секс-роботами. Благодаря этому, возможно, появится новая сексуальная ориентация. Ранее стало известно, что Японцы придумали секс-робота для женщин и геев.