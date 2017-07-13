Hyperkin выпустит в мир обновленную приставку Game Boy

Набравшая всемирную популярность консоль Game Boy снова поступит в широкую продажу, сообщают СМИ.

Разработку новой версии игровой консоли возьмет на себя фирма Hyperkin. По известной на данный момент информации, обновленная версия консоли может получить название Ultra Game Boy.

Подчеркивается, что новая версия игровой приставки окажется улучшенной версией своего предшественника от компании Nintendo. По сравнению с оригиналом, обновленный корпус консоли будет изготовлен из алюминия, в то время как раньше он был выполнен из пластмассы. Тем не менее, Hyperkin не имеет планов вносить изменения в старый игровой процесс.

Обновленная консоль будет работать с помощью аккумулятора, зарядка, которого будет осуществляться при помощи кабеля USB-C, в то время как предшественник осуществлял работу от батареек. Также будет обновлен и экран новинки, она получит LCD-дисплей с возможностью регулировки уровня подсветки.

По известным на данный момент данным, Ultra Game Boy выйдет в свет этим летом, а ее стоимость не будет ниже ста доллоров.