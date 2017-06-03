Хакеры могут взломать баллистические ракеты и взорвать мир

Специалисты предполагают, что взлом операционного обеспечения баллистических ракет может стать причиной для начала ядерной войны.

Как считают эксперты, программное обеспечение разрабатывалось в то время, когда возможности компьютерной техники были на стадии развития, что послужило причиной для недостаточного уделения внимания по борьбе с вирусными программами.

Так, организация Chatham House написала отчет, на основе которого можно сделать выводы, что баллистические ракеты США Trident обладают рядом критических слабостей в своей системе защиты.

Также в опубликованном докладе выделяется, что цифровые системы управления и программного обеспечения, находящиеся на постах управления на земле и подводных лодках, имеют слабости к атакам вредоносных вирусов.