Боевики в Сирии применили новый тип БПЛА

Для осуществления атаки на российские военные базы в Сирии боевики применили инновационный для них вид беспилотников, который раньше замечен не был. Об этом проинформировал глава управления строительства и развития системы применения БПЛА генерал-майор Александр Новиков.

Летательные аппараты, использованные боевиками для осуществления удара по объектам Вооруженных сил России, несколько дней назад, были использованы впервые, поделился Новиков с корреспондентами.

С его слов, новые моедли беспилотники достигали боевиков в Сирии через несколько дней, после того как они появлялись в свободной продаже в различных странах.

Ночью с 5 на 6 января была ликвидирована попытка нападения боевиков с помощью дронов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

Спустя время, источник Министерства обороны поделился с подробностями нападения летательных аппаратов на российские объекты.