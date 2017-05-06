Саудовская Аравия разрешит выдавать визы для одиноких туристок

Представительницы прекрасного пола, которым больше 25 лет, вскоре смогут посетить Саудовскую Аравию без сопровождающих их мужчин и в ближайшее время смогут рассчитывать на поучение туристических виз, информируют местные СМИ.

При этом уточняется, что женщины, которым меньше 25 лет, смогут попасть на территорию страны только с мужем, братом либо отцом, уточняют СМИ.

Подобными действиями Эр-Рияд намерен повлиять на повышение туристической популярности государства. Уточняется, что процедуру введения виз для одиноких туристок планируют на первый квартал текущего года.

Отметим, что осенью минувшего года женщинам в Саудовской Аравии официально разрешили управлять автомобилем.