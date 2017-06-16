IKEA выпустила рекламу с тестом на беременность

"Помочиться" на релкмау предложили в IKEA. Подобным образом представители одной из влиятельных мебельных компаний, предоставили возможность читательницам пройти небольшой тест на беременность, а в случае положительного ответа они могут получить скидку на кроватку.

В одной из популярных шведских журналов для девушек Amelia женщины увидели рекламу от Ikea. На ней изображена кроватка для ребенка и ее цена, а ниже - полоса, которая может быть использована как тест на беременность, позволяющий определить, есть ли гормон ХГЧ в организме женщины.

Для того, чтобы узнать результат, читательницам предлагается с помощью пипетки нанести мочу на полоску. В случае положительного результата счастливой обладательнице будет предоставлена скидка на детские товары, причем величина ее появится на той же страничке с рекламным объявлением. Чтобы приобрести необходимый товар по скидке, необходимо будет показать рекламу на кассе.

Разработали креативную рекламу агентство Akestam Holst, которая входит в холдинг The North Alliance, и компанией Mercene Labs. С помощью совместных усилий им удалось перенести подобную технологию на страницы журнала.