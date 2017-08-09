В 2017 году спрос на порно для женщин вырос на 359%

Порносайты PornHub и xHamster показали статистику, согласно которой спрос на видео со стороны женской аудитории за 2017 год. Отмечается, что спрос на порно для женщин вырос на 359%.

Как стало известно, в течение 2017 года посетители порносайтов на 359% чаще стали вбивать в поисковую строку запрос Porn for Women. Данный запрос стал самым популярным в уходящем году. Отмечается, что женская аудитория на порносайтах за 2017 год в среднем выросла на 2,4%, больше всего посетителей пришло из ЮАР, там показатель вырос на 23%. Стоит отметить, что женщины Саудовской Аравии также стали чаще посещать порносайты, показатель вырос на целых 11%.

Несмотря на рост статистики популярности порно для женщин в других странах, в Китае, например, она снизилась на 28%. Отмечается, что в общей сложности посетительницы женского пола составляют всего лишь 26%.

Также порносайтам удалось выяснить, что около 80% женщин предпочитают просматривать порно-ролики со смартфонов, нежели со своих персональных компьютеров.