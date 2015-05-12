Парень, проживший полгода со своей женщиной, оказался девушкой

В Китае женщина обратилась к детективам, чтобы проверить своего мужчину на верность. Как оказалось, она жила полгода с девушкой, которая просто маскировалась.

В Китае произошел неординарный случай. Женщина, которая имела ребенка, обратилась в детективное агентство, чтобы проверить на верность своего новоиспеченного парня. Пара прожила вместе полгода. Заключение детективов стало шоком для женщины. Ее парень не изменял, но он оказался девушкой. Позже стало ясно, что это была мошенница, которая искала на сайтах знакомств жертв, женщин-одиночек. Именно на одном из таких сайтов и познакомились герои этого сюжета.



На протяжении шести месяцев ничего неподозревающая женщина обеспечивала своего сожителя. За это время он обошелся примерно в 2,6 миллиона рублей. Потом молодой человек внезапно пропал. Пара даже собиралась пожениться. Парень, который позже оказался девушкой, все время отказывал даме в интимной близости. Хотя предпосылки к этому были несколько раз. Он аргументировал это тем, что придерживается старых обрядов, и сможет «подарить» себя только после свадьбы.



Когда возлюбленный пропал, женщина решила обратиться в детективное агентство. Она подумала, что избранник просто загулял и изменяет. Сыщики же обнаружили, что все время это была девушка. Она выдавала себя за представителя мужского пола, чтобы наживаться на людях.