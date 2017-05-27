В британской школе запретили называть учениц "девочками"

В одной из братанских школ в Олтрингеме запретили называть учениц "девочками" из-за толерантного отношения к трансгендерам. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Стефани Джилл, директор грамматической школы для девочек, отправила всем родителям письма, в котором сообщила о запрете полового обозначения в общении между учителями и студентами. Нововведения приняты в связи с трудностями адаптации личностей с гендерной неопределенностью или осознанием себя представителем другого пола. Согласно новому правилу, преподавателям надлежит использовать формальное слово "студент".

Многие родители и жители Олтрингема критически восприняли политику учебного заведения. Некоторые были шокированы, некоторые поняли главную идею, однако не разделают её. По мнению последних, уважать трансгендеров нужно так, чтобы не вносить изменения в английский язык. В частности, так считает Крис МакГоверн из инициативной группы "Кампания за настоящее образование".