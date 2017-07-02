В Индии леопард загрыз двух детей

В одном из районов Индии Чхиндвара (штат Мадхья-Прадеш) хищник за несколько часов смог убить и съесть двоих детей. О данном случае сегодня проинформировало издание The Times of India.

В воскресенье леопард напал на 3-летнюю девочку, которая игралась около своего дома. Он убил ребенка, а тело утащил в лес. Через 6 часов хищник «посетил» соседнею деревню и забрал 10-летнего мальчика, который находился неподалеку от хижины.

Зверь действовал холоднокровно и бесшумно, поэтому никто из взрослых не смог заметить нападения. Мама мальчика подняла тревогу, когда увидела на стене дома следы крови. Наступившей ночью местные жители обнаружили в кустах останки ребенка.

Это был молодой леопард и поэтому он нападет на маленьких детей, поделился представитель местного лесничества. Как только хищник будет пойман, его переселят в другой район, а пока он на свободе, людям, проживающим в соседних деревнях, помогут себя обезопасить от нападения.