В Литве пьяная свинья терроризировала местных собак

Пьяная свинья из литовской деревни Сирутишкис терроризировала местных собак. Смешное видео появилось сегодня на просторах Интернета.

Забавный видеоролик попался на глаза журналистам 10 января. На нем большая свинья гоняет по деревне местных собак. Как удалось узнать, свинья была действительно пьяной. Животное обнаружило в ящике сгнившие яблоки и за один присест наполовину его опустошило.

Через некоторое время свинья опьянела и, можно сказать, «озверела». На удивление жителей литовской деревни Сирутишкис, она начала терроризировать собак, гоняя их по дороге. Тем оставалось лишь бегством спасаться от нее.

В итоге, свинья все-таки протрезвела и вернулась в родной хлев.