Девушка из Боливии перевоплотилась в куклу и влюбилась в себя

Девушка из Боливии Хани Цубаса перевоплотилась в куклу и полюбила себя. Этой теме она посвятила целый канал на видеосервисе YouTube, где она рассказывает, как научиться краситься точно так же и почему это поможет избавиться от комплексов.

Зарубежный журнал The Sun рассказал историю о необычной девушке из Боливии. Ее зовут Хани Цубаса, и она обрела себя, научившись делать кукольный макияж. В современном мире это называют косплеем. Девушка красится как кукла, носит яркий парик и цветные линзы, одевается не как все. С виду она действительно похожа на большую куклу.

Хани Цубаса рассказала, почему стала заниматься этим. По ее словам, она всегда любила кукол и хотела быть похожими на них. Между тем, когда отец подарил ей большой набор косметики, она поняла, что может использовать ее, чтобы перевоплотиться в свою мечту. О том, что с ней происходит после смены образа, она рассказывает на своем канале. По ее словам, некоторые люди, с которыми она встречается, думают, что с ней что-то не в порядке, однако она делится, что новый образ напротив помог ей обрести уверенность в себе и измениться в лучшую сторону.