Житель США нашел донора почки по надписи на футболке
Сегодня, 11:45 \\ В мире

Житель США нашел донора почки благодаря надписи на футболке. О его проблемах здоровья узнали пользователи социальных сетей.

 Гражданин США решил оригинально подойти к своей давней проблеме. Он напечатал объявление на белой футболке, где сообщал, что ему требуется помощь других людей. Мужчина сообщал остальным, что требуется донор для почки и указал свои контактные данные.

Затем он надел футболку на себя и пошел гулять по многолюдному парку развлечений со своими детьми. Мужчину заметил незнакомец. Он сфотографировал его со спины, чтобы текст объявления был отчетливо виден, а затем выложил снимки в социальные сети.

Желающие помочь человеку нашлись сразу. На его телефон поступило около трехсот сообщений, и через непродолжительное время больной житель США нашел подходящий вариант.

Американец на радостях заявил, что намерен отблагодарить незнакомцев, которые вызвались его спасти, сразу после того, как он восстановится после операции.

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Влад Доигралис
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