Американца поймали за сношением с лошадью соседа

В штате Алабама американца поймали в процессе сношения с лошадью соседа. Об инциденте уведомляет издание New York Post.

Алабамская фермерша уличила своего 18-летнего соседа в свиданиях с животным по кличке Полли прямо во время процесса. Хозяйка предполагает, что Дэниэль Бэннет не впервые вступил в интимные отношения с лошадью. За последний месяц она неоднократно замечала следы посещения конюшни посторонними.

Дэниэля Бэннета задержали и поместили под арест до судебного заседания. Изначально подозреваемый утверждал, что посещал соседские владения из любви к лошадям и желания завести собственных. Однако со временем он признал свою вину. Теперь ему выдвинули обвинения за сексуальное насилие над животными и незаконное проникновение на территорию. Пострадавшая владелица выразила надежду, что задержанного поместят в психиатрическую лечебницу для оказания медицинской помощи.