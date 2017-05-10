В США компания Myan запустила предзаказ на "умные трусы"

В США компания Myan запустила возможность предзаказа на "умные трусы" линейки Skiin. Об этом проинформировали американские СМИ.

Производители рассказали, что их смарт-трусы позволяют владельцу полностью отслеживать и контролировать функциональность организма и организовывать его активность согласно биологическим ритмам. За это отвечает комплекс сенсоров, которые фиксируют интенсивность сердцебиения, температуру, потоотделение и давление человеческого тела. Результаты пользователь может наблюдать через приложение на своём смартфоне.

Кроме того, высокотехнологичные трусы способны перенаправлять команды системам "умный дом". К примеру, ориентируясь на показатели, Skiin автоматически регулирует температуру в помещениях. Также они могут подбирать музыкальные композиции, которые соответствуют индивидуальным биоритмам. Стоимость нижнего белья находится в диапазоне от 270 до 349 долларов.