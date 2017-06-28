В США спасли странное животное со свалки. Им оказался облысевший детеныш барибала.

В американском штате Калифорния местные жители позвонили в службу спасения и сообщили, что на территории помойки около жилого сектора ходит и ищет еду странное животное. Через некоторое время удалось установить, что ничего особенно необычного тут нет.

Это был облысевший в результате болезни годовалый детеныш черного медведя. Такой вид медведей еще называют барибалами и они водятся в лесах Северной Америки.

В настоящее время медвежонок находится под присмотром специалистов, занимающихся защитой медведей в штате.

Они рассказали, что уже имели опыт подобных случаев раньше. Животное могло облысеть в результате чесотки, которая у него развилась после того, как погибла от рук охотников медведица и он остался без еды.

В Центре дикой природы молодой медведь будет находится до тех пор, пока полностью не восстановит свои силы после вынужденных приключений в лесу. Самцы барибалов во взрослом возрасте могут достигать веса до 400 килограммов. Его планируют в будущем выпустить на волю.